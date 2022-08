Sanremo: domani teatro itinerante nella Pigna con lo spettacolo "Quattro chiacchiere al parco"

Domani, sabato 13 agosto, teatro itinerante nella Pigna a Sanremo. Una serata a cura dell'associazione "La Pigna l'antico borgo" e l'osteria 'La Ciotola' insieme al Teatro dell'Albero che proporrà la performance dal titolo "Quattro chiacchiere al parco".

Ritrovo in piazza Cassini alle ore 21.30 (ripetibile alle 22.30) con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Daniela Di Gregorio, Paolo Paolino. Accompagnamento musicale alla chitarra del Maestro Fabrizio Vinciguerra. Costumi, scenografia e regia di Carlo Senesi.

"Tratto da 'Confusioni' dell'inglese Alan Aychbour, sono in scena quattro personaggi in fuga l'uno dall'altro che si alternano sulla panchina di un parco. - raccontano gli organizzatori - Tra realismo e paradosso, ecco un ritratto comico della quotidianità ordinaria che tradisce conflitti e insofferenze latenti. I personaggi ignari del ridicolo che li caratterizza manifestano in modo grottesco le loro nevrosi, la loro impotenza a comunicare, la banalità della vita quotidiana, la solitudine che regna sovrana nell'esistenza di ognuno".