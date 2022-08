Riva Ligure: grandi applausi ieri sera a 'Sale in Zucca' per Marco Corradi e Fulvia Natta (Fotogallery)

Un pubblico numeroso ha partecipato ieri sera al quarto appuntamento della rassegna “Sale in Zucca”, che ha avuto come protagonisti Marco Corradi ed il suo ultimo libro “L’arte di giocare e vincere” e Fulvia Natta con “Donne medici e speziali – Erbe e cure nelle tradizioni dei popoli”.

“L’arte di giocare e vincere” di Marco Corradi ha permesso al pubblico presente di scoprire che la provincia d'Imperia non è solo la terra con la più alta concentrazione al mondo di Premi Nobel, ma anche quella dove ci sono sportivi, che hanno raggiunto traguardi eccelsi e una mezza dozzina si è laureata Campione del mondo. Sedici campioni di cui l’autore nel libro ha raccontato la storia attraverso episodi inediti e ricordi personali.

Alcuni di loro come Elisa Cerato, erano presenti fra il pubblico. In prima fila anche il sindaco di Riva, Giorgio Giuffra, che nel suo intervento ha dimostrato di essere un grande esperto della materia e, che, dopo aver apprezzato il lavoro di Marco Corradi, ha suggerito di lavorare ad un secondo volume recuperando le nuove leve di campioni.

“Donne medici e speziali” di Fulvia Natta ha stimolato il pubblico sull’uso delle erbe spontanee nel duplice impiego terapeutico ed alimentare. Il libro che si avvale della collaborazione del pediatra Gianfranco Trapani e delle illustrazioni di Claudio Tabasso illustra la storia di una tradizione millenaria di cure ed abitudini popolari, e da sempre considerate la “panacea” dei poveri.

Ed al termine dell'incontro in molti hanno acquistato i libri e richiesto dediche agli autori.

Il prossimo appuntamento di Sale in Zucca, giovedì 18 agosto, prevede un omaggio a Fabrizio De Andrè con la presentazione del libro “I fiori di Faber” di Claudio Porchia e interventi musicali di Christian Gullone. Fabrizio De Andrè amava la natura di cui i fiori rappresentano un tratto della bellezza. Nei testi delle sue canzoni sono frequenti le citazioni floreali mai banali e sempre di grande valore simbolico. Il libro rappresenta uno stimolo a riascoltare alcune sue canzoni utilizzando una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Il risultato è un viaggio attraverso canzoni emozionanti, atmosfere originali, disegni ed essenze insieme dolci e amare, a tratti deliziose o pungenti.

A causa di una temporanea indisponibilità dell’autore, l’appuntamento con Giancarlo Caselli ed il suo ultimo libro “La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età” è stato rinviato a data da destinarsi.

La rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem e Morenews media partner, terminerà il 25 agosto con un doppio appuntamento con Stefano Bicocchi: “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” e Ugo Carelli: “Storie di sapori e di mare” ed. Zem.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.