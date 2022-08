Domenica torna 'Piano Arentino': Andrea Pozza in concerto a Diano Borello

Dopo l’esordio con la giovane pianista dianese Kloi Malaj, prosegue a Diano Arentino la rassegna musicale "Piano Arentino", serate di grande musica respirando la natura. Appuntamento domenica 14 agosto alle 21.30 sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo di Diano Borello (dove è conservato il prezioso Polittico del pittore rinascimentale Antonio Brea) con il jazz di Andrea Pozza.



"Ligure, Andrea Pozza è uno dei pianisti più raffinati del panorama jazz italiano. #PianoSoloJazz è il suo nuovo spettacolo live da solista, il cui titolo è ispirato al mondo dei social network che il pianista jazz si diverte a “frequentare” con garbata ironia e con simpatici autoscatti prima e dopo i suoi concerti. Andrea Pozza proporrà durante il concerto brani originali di sua composizione e famosi standard lasciando libero spazio all’estro, all’alchimia, alle vibrazioni che si creeranno con il pubblico presente e a quell'esperienza unica e mai uguale a se stessa che è la musica jazz dal vivo. - ricordano gli organizzatori - Pianista raffinato, con un solido bagaglio tecnico, Andrea Pozza percorre da molti anni, con crescente successo, un itinerario personale e professionale che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo dall’America al Giappone passando per l’Europa e il Nord Africa sia come solista sia al fianco di veri e propri “mostri sacri” del jazz del calibro di Harry "Sweet" Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Al Grey, Scott Hamilton, George Coleman, Charlie Mariano, Lee Konitz, Sal Nistico, Massimo Urbani, Luciano Milanese e molti altri".

"Piano Arentino è una rassegna di quattro concerti gratuiti organizzata dal Comune di Diano Arentino. I concerti hanno tutti inizio alle 21.30 e coinvolgono luoghi e realtà tra Diano Arentino, Diano Borello, Evigno e contesti naturali di estremo fascino. I prossimi appuntamenti sono domenica 21 agosto con Tommaso Perazzo e lunedì 29 agosto con Emanuele Bergamaschi & Kristin Raidloo. Informazioni al 3358742775" - ricordano dall'organizzazione.