Diano Marina: domenica prossima torna ‘Dianaffari’, l’evento targato Confcommercio

Domenica 14 agosto, dalle 8 alle 24, nelle vie pedonali del centro cittadino di Diano Marina torna lo storico appuntamento con “Dianaffari”, la giornata commerciale organizzata dalla Confcommercio.

Nei negozi di Diano Marina si potranno fare veri affari e sulle bancarelle degli artigiani si potranno trovare pezzi unici, fatti a mano. Nella piazza del Comune si potranno inoltre degustare e acquistare ottime tipicità alimentari.

In tutte le vie ci sarà musica in filodiffusione e non mancheranno animazione per i più piccoli e alla sera uno spettacolo itinerante con Fortunello e Marbella.

Spiega Franca Weitzenmiller, presidente della Confcommercio del Golfo Dianese: “Dianaffari è la giornata degli affari a Diano Marina. Avremo oltre cinquanta negozi che proporranno al pubblico merci a prezzi veramente da affari e bancherelle con prodotti di alto artigianato, molto interessanti. Ci saranno naturalmente i prodotti della nostra Liguria, a cominciare dall’olio e dai vini e ancora tanta musica e intrattenimenti per i bambini”.

Conclude Franca Weitzenmiller: “Sarà una giornata tutta da scoprire, con tanto divertimento e tanti affari a Diano Marina”.

Domenica 14 agosto l’evento per le famiglie è Dianaffari, con grandi occasioni commerciali, bar e ristoranti aperti tutto il giorno, musica, spettacoli, divertimento e affari per tutti.