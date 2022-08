Sanremo: lutto nel mondo del commercio e della politica, addio ad Alberto 'Roberto' Siccardi

E’ morto Alberto Siccardi, ambulante del mercato ed ex Consigliere comunale di Sanremo. Era molto conosciuto in città non solo per la sua attività di commerciante che ha sempre svolto con grande passione e competenza, ma anche per l’attività politico-amministrativa che lo ha visto impegnato durante il mandato del Sindaco Bottini.

Le sue qualità umane, professionali ed amministrative lo hanno reso un prezioso punto di riferimento per tutta la comunità, ma in particolare per i colleghi commercianti e i tanti amici che lo apprezzavano e stimavano per i suoi valori, per il senso del lavoro, del dovere e della famiglia, per la sua onestà e per il rispetto del prossimo.

Fratelli d’Italia Sanremo, per voce del coordinatore cittadino Antonino Consiglio, esprime il più sentito cordoglio per la sua scomparsa: “Siamo profondamente addolorati. Roberto, lascia le adorate figlie Roberta, Marzia e Lorena a seguito di una malattia che l’ha colpito in maniera fulminea pochi mesi fa. Tutto il partito si stringe attorno ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato esprimendo la sua vicinanza e le più sentite condoglianze in questo momento di immenso dolore”.