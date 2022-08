Lunghe code in autostrada tra Bordighera e Ventimiglia: traffico lento in direzione Francia

Lunghe code in autostrada tra Bordighera e Ventimiglia. Traffico in aumento verso il confine francese come da prassi visto l'avvicinarsi del weekend di Ferragosto. Rallentamenti che ormai caratterizzano il tratto già da alcuni giorni segno dell'inizio degli spostamenti legati alle vacanze. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore intensificazione del traffico.