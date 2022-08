Ventimiglia: a Cala del Forte l'inaugurazione del nuovo ufficio locale marittimo della Guardia Costiera (foto e video)

"E' il raggiungimento della totale identità formale, portuale, di Cala del Forte - ha spiegato Giovanni Battista Borea D'Olmo - che merita di avere un ufficio come questo che è fondamentale sia per il porto in se e per se, sia per tutto quello che succede in mare e nel circondario. Per noi è fondamentale perchè vuol dire avere qualcuno a fianco, sempre, quotidianamente che ci aiuti nelle decisioni, a non 'sgarrare' mai dalla linea retta e di aiuto per la polizia all'interno del Porto. Si possono creare situazioni di ogni genere e avere con noi l'autorità marittima è fondamentale".