Ufficio postale di Taggia chiuso da mesi: Ardoino "Poca attenzione verso gli anziani", Conio "Riaprirà il 12 settembre"

Il documento presentato dall'esponente di minoranza si riferisce alla chiusura delle poste di Taggia, scattata a fine aprile. "Abbiamo chiesto che cosa sia successo. - ha detto Ardoino - Pare che del liquido fognario sia entrato nell'ufficio postale e abbia portato a un contenzioso con il Comune. Comune che ha messo a disposizione un mezzo della Croce Rossa da usare come navetta, capace di trovare circa 9 persone e alcune carrozzine, con partenza alle 7.30, ritorno alle 10, per tre giorni la settimana. Ecco riteniamo che questa non sia una soluzione ottimale in particolare per gli anziani. Perchè poste non ha attuato subito un servizio sostitutivo con un mezzo mobile?"

In effetti, in situazioni analoghe a quella di Taggia, con la chiusura prolungata degli uffici, Poste Italiane aveva provveduto ad attivare un camper per fornire i servizi principali all'utenza. Il sindaco Mario Conio ha precisato: "Non c'è nessun contenzioso tra noi e Poste con la quale abbiamo collaborato. Il 27 aprile c'è stato un grave danno alla condotta fognaria che ha riversato notevoli quantità di liquami nell'ufficio tanto che pavimentazione e impiantistica sono stati pregiudicate. Ancora pochi giorni fa c'è stato un sopralluogo e posso assicura la riapertura dal 12 settembre. Ci tengo a dire che non ci sono stati momenti di fermo ma c'è stata una complessità di intervento che ha richiesto tempi tecnici propri. La riattivazione parziale dei servizi, ad esempio del bancomat, non era possibile in quanto collegato agli impianti non utilizzabili. Per quel che riguarda il camper, Poste ci ha detto che non si è potuto attivare per via del poco tempo e perchè oggi a differenza già di qualche anno fa, molti servizi sono stati spostati online. spostamento di servizi online".