Estate da Vip in Costa Azzurra: Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin in vacanza sul loro panfilo (Foto)

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono in vacanza a Cap Ferrat, a pochi chilometri dalla nostra provincia. Tra molti Vip anche italiani, la famiglia Berlusconi, senza il ‘patron’ che è fermo a Milano per gestire la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, sta trascorrendo un periodo di relax in attesa della ripresa del lavoro invernale sulle reti Mediaset.

Sul panfilo ‘Drago Luna’ le giornate scorrono tra un bagno, ginnastica e qualche pennichella mentre sembra che la famigliola non abbia voglia di scendere a terra. La costa del Sud della Francia e di fronte al Principato di Monaco è piena di yacht da favola con moltissimi volti noti dello spettacolo e dello sport.

(Foto di Tonino Bonomo)