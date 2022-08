Bordighera: grande successo ieri sera per il concerto di Gianluca Burzese a favore della Lilt

Ieri sera a Bordighera presso i giardini Lowe, alla presenza di un folto pubblico, di numerose autorità in ambito provinciale e dell'associazionismo, ha avuto luogo il concerto di Gianluca Burzese, giovane promettente cantautore bordigotto, dal titolo '#EccoMipresento - A spasso tra le note'.

"L'emozione è stata grande! La sensazione - ha detto il Presidente Claudio Battaglia - è stata di far parte di un gruppo che ama stare insieme, che nella musica riversa tutte le sue esperienze, la sua gioia. L'intero ricavato, a offerta libera, è stato destinato alla Lega Italiana lotta ai Tumori, Associazione di Imperia-Sanremo"

Il Presidente Lilt, Claudio Battaglia, prosegue "Siamo onorati di essere i destinatari di così tanta energia e di così grande dedizione: vedere che un ragazzo giovane, impegnato nel mettere a frutto il suo talento e i suoi studi si rivolge, come primo destinatario della sua musica, ad un'associazione che ha come scopo finale un argomento difficile da affrontare e da trattare, rende immensamente orgogliosi di lui della sua famiglia e di tutto quello che è la sua educazione. Sì, di educazione si deve parlare: rivolta alla salute, al rispetto dei valori, all'impegno. La LILT è, da sempre, promotore della Prevenzione e si basa sul Volontariato. Quando si sente l'appoggio e il sostegno di chi, come Gianluca, si mette a disposizione per allargare la diffusione del 'Prevenire è meglio', cresce la fiducia di poter raggiungere traguardi sempre più alti"