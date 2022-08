Badalucco mette a bando l'ex albergo La Rocca: concessione per 30 anni e un investimento importante per tutta la valle

Il Comune di Badalucco ha aperto il bando per l'affidamento dell'ex Albergo La Rocca (LINK). Se ne parlava già da alcuni anni, un progetto che ha interessato più amministrazioni comunali ma che si concretizza solo ora per volontà del sindaco Matteo Orengo.

Il grosso edificio si trova nel centro del paese e in passato prima di diventare un albergo aveva ospitato le scuole elementari del borgo. Poi il cambio di destinazione d'uso, i lavori, fino ad arrivare al mancato utilizzo di questi anni e lo stato d'abbandono. Oggi viene principalmente usato come posteggio dagli abitanti della zona sfruttando la corte intorno all'edificio.

Il Comune del paese del buon vivere mette a bando l'immobile concedendolo per 30 anni. Un lungo periodo necessario, secondo quanto si evince dal disciplinare di gara, per permettere al vincitore di rientrare dei costi da sostenere per i necessari lavori, stimati in 105.560,35 cioè pari a 118,07645 euro/mq per un totale di 894 mq.

Una somma considerevole che verrebbe abbattuta anche grazie ad una decurtazione sul canone annuo previsto. La base di gara è a 54mila euro all'anno, però per 10 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione il valore del canone di locazione, che costituisce la base di gara per l’aggiudicazione al prezzo di offerta più alto, tenuto conto dell’ammontare degli investimenti previsti, dovrà essere non inferiore a 3.620 euro.



Il prezzo pieno di canone, basato sull'offerta, scatterà a partire dall'undicesimo anno e per tutta la residua durata della concessione. Inoltre sarà applicato anche l'adeguamento ISTAT sull'immobile in una misura pari al 75%. Difficile fare un calcolo esatto ma si pensi che soltanto tra l'undicesimo e il trentesimo anno, il Comune potrebbe vedere entrare nelle proprie casse un ammontare complessivo di poco più di 1 milione di euro.

Chi si aggiudicherà La Rocca? L'offerta più alta sarà premiata ma in sede di confronto, la commissione che sarà chiamata a determinare il vincitore, potrà assegnare dei punteggi sulla base di alcuni elementi. In particolare verranno considerati gli interventi in campo edilizio, impiantistico ed energetico e non meno importante il programma di manutenzione che permetterà di capire in quale stato verrà riconsegnato l'immobile al termine della concessione. A questo si aggiungono anche altri fattori, come il livello di integrazione con il tessuto sociale e territoriale, la fruibilità pubblica e la ricaduta occupazionale che garantirà al paese.

Il Comune ha preso delle precauzioni per tutelarsi in questa operazione. Infatti, Ai partecipanti sarà chiesto tra l'altro di dimostrare di avere referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e finanziaria necessaria a far fronte all’investimento minimo sui lavori da apportare. Inoltre, contestualmente alla presentazione dell’offerta il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari a 2.110 euro. Invece, l’aggiudicatario, alla stipula della convenzione di concessione, a garanzia, dovrà versare una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’ammontare dell’investimento complessivo risultante dal Piano economico finanziario.



Questa cauzione dovrà avere una scadenza non inferiore a 5 anni dalla data di sottoscrizione della Concessione, previo svincolo da parte del concedente. La cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 75% del suo valore. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto, e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, subordinatamente all’emissione di nuova fideiussione o polizza fideiussoria, di importo pari a 65mila euro, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. Lo svincolo di quest’ultima garanzia sarà effettuato alla scadenza della Concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario.