Sanremo: parcheggio sempre più 'selvaggio' in strada Borgo Tinasso, rischio di gravi incidenti (Foto)

Il parcheggio ‘selvaggio’ è all’ordine del giorno ovunque. A Sanremo c’è una strada dove è presente 365 giorni l’anno ma si accentua in occasione delle giornate festive. La segnalazione (sono praticamente quotidiane) ci arriva dal nostro lettore, Carlo Andreini:

“Ancora una volta questa sera ho rischiato di fare un frontale recandomi in centro da strada Borgo Tinasso, poco dopo le case dell'arte direzione mare-monti, per le auto lasciate in sosta proprio in curva, eliminando la visuale e non potendo vedere i mezzi che salgono,essendo inoltre la carreggiata già di dimensioni ridotte. Non sono per far effettuare verbali o cos'altro, però sarebbe opportuno installare cartelli di divieto di sosta. Ricordo che qualche settimana fa si era già registrato un incidente con dei feriti”.