Sanremo: ancora un'ottima organizzazione della FlorGym Rviera dei Fiori per il 'GymCampus Diffuso'

Si è svolto a Sanremo il ‘Gymcampus Diffuso Liguria 2’, proposto dalla Federazione Ginnastica d’Italia e affidato ai Comitati Regionali con coordinamento e staff tecnico nazionale.

Il responsabile, Giorgio Colombo, ha convalidato la richiesta fatta dalla Ginnastica Riviera dei Fiori che si è proposta per la realizzazione di un Gymcampus per la ginnastica artistica femminile che si è svolto dal 1° al 6 agosto. Gli allenamenti si sono svolti alla palestra della ginnastica del Polo Sportivo al Mercato dei Fiori che continua ad essere sede di importanti eventi di questa disciplina, grazie alla disponibilità di spazi riservati in esclusiva e attrezzata in maniera idonea, con notevoli investimenti.

Lo stage, al quale hanno aderito quattro società (Ginnastica Meda dalla Lombardia, Ginnastica Imperia, Vittoria di Bordighera e la Riviera ‘padrona’ di casa) è stato affidato ai tecnici federali Pietro Baiocco e Pilar Rubagotti, preparati e disponibili con significative esperienze nell’ambito della ginnastica a livello internazionale.

Le ginnaste che hanno partecipato con entusiasmo all’ intensa settimana di allenamento sono: Aga Melisa, Amoretti Rebecca, Bevilacqua Veronica, Ballestra Beatrice, Bovenzi Alice, Bassetti Giada, Boeri Marta, Calamusa Benedetta, Campagna Noemi, Campeggio Sofia, Conio Serena, Cucinotta Gaia, Dane’ Carolina, Gareffa Maria Benedetta, Giraudi Erika, Guastamacchia Camilla, Landa Petra, Lanzo Martina, Longo Camilla, Papirio Sara, Pappaterra Sara, Pegoraro Alice, Ristagno Valentina, Rovere Elena, Saccoccia Alessia, Scarcella Vittoria, Scerra Aurora, Scian Ginevra, Stella Elena, Vacca Alice, Villa Margherita, Villati Nina e Zunino Lorenza. Presenti agli allenamenti con spirito collaborativo i tecnici Alberto Rovere, Elisa Addiego, Giulia Bellone, Damiano Giunta.

La settimana, nonostante il caldo e le 25 ore di allenamenti effettuati, è stata piacevole con i partecipanti hanno potuto svolgere attività importanti in ambito addestrativo e formativo, alternati a momenti ludici, socializzanti ,di confronto, utili per progettare future collaborazioni tra i sodalizi del ponente che praticano la ginnastica a livello amatoriale ed agonistico.

Dopo un breve periodo di vacanza, dal lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre, sarà sempre Sanremo la sede del ‘Gymcampus Diffuso Liguria 3’. Questa volta la disciplina coinvolta è principalmente il Trampolino Elastico, anche se le attività proposte saranno varie ed aperte ai tesserati GAF, GAM, TE, GPT ed Acrobatica. Il tecnico designato sarà Flavio Cannone, pluricampione di questa disciplina con 3 olimpiadi al suo attivo, attualmente nello staff tecnico nazionale di questa spettacolare disciplina.