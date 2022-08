Calcio: Stefano Bacciocchi nuovo preparatore atletico della prima squadra della Sanremese

La Sanremese Calcio comunica che il signor Stefano Bacciocchi sarà il nuovo preparatore atletico della prima squadra nella prossima stagione sportiva 2022/23.



Bacciocchi ha al suo attivo un’esperienza decennale nel settore. Laureato in Scienze Motorie e sportive in America presso la Lipscomb University di Nashville, nel Tennessee, ha conseguito diversi Master ed ha iniziato negli USA la sua carriera come docente e preparatore atletico della squadra femminile dell’ateneo di Nashville.



Rientrato in Italia nel 2014, ha collaborato con l’Asd Cittadella Como e l’Ardita Cittadella. Negli ultimi sei anni ha lavorato con l’Aurora Pro Patria in qualità di preparatore atletico della prima squadra e recupero infortunati.