Due serate nel segno della musica rap e trap ai giardini Lowe: arriva BordigheRap con Vaz-Te e Disme

Domani, venerdì 12 agosto e sabato 13 di agosto ai Giardini Lowe di Bordighera, due serata all'insegna della musica rap e trap. "BordigheRap - A new deal music", questo il nome della rassegna prevede due serate a ingresso libero con inizio dello show dalle 21.30. Una manifestazione organizzata dal comune di Bordighera, con la collaborazione e direzione artistica dell’Associazione Culturale Fare Musica e della Dem’Art Società Cooperativa.



"L’Hip Hop ha fatto passi notevoli da quando il Giamaicano Dj Kool Herc esportò il concerto del Sound System a New York all’inizio degli anni 70, poi Grandmaster Flash e mille altri a comporre un mosaico complesso e variopinto, spesso condito da grandi momenti di arti varie, in forma di ballo o in forma visiva, basti pensare al più famoso tra i Writer: Basquiat. - spiegano gli organizzatori - Nel corso dei decenni ha attraversato momenti di alterne fortune, ha caratterizzato il fenomeno delle Posse, ed è arrivato alla grande ribalta fino a diventare la colonna sonora dei più giovani".

"Un excursus che spazia tra l’ironico ed il disagio sociale, tra il rap Hardcore e la Trap di nuova concezione. Una serie di artisti spesso formatisi nel ponente ligure fino a toccare i vertici della serata finale con le star genovesi Vaz-Te e Disme. Genova, infatti, è da molti considerata una delle città di riferimento per L’Hip Hop Italiano. Interessante in questo senso è il Docufilm di Claudio Cabona “La nuova scuola genovese” dai cantautori al Rap con protagonisti tra gli altri proprio le nostre due headliner, emergono spesso contraddizioni, difficoltà, ma anche bellezza e tante risorse" - aggiungono.



"Vaz-Te è una delle personalità più particolari e misteriose della scena rap italiana: è un artista del collettivo Wild Bandana, ricchissimo di personalità geniali e al contempo folli, classe ‘92 e grande appassionato di calcio. Flow granitico il suo, spesso misterioso ma quanto mai originale, testi in bilico tra slang, strada, calcio, se si dovesse spendere un aggettivo solo nel suo caso sarebbe: avanguardistico Disme, pseudonimo di Andrew Majuri, è un rapper italiano classe ’93, nato a La Spezia. Appartiene insieme a diversi colleghi genovesi all’immaginario del complesso Drilliguria. Interessante le sue parole in occasione dell’uscita del singolo No Hook. “No Hook” è una sorta di manifesto del mio carattere come artista: quello che mi interessa fare con la mia musica non è rispettare obbligatoriamente ciò che impone l’industria, ma proporre rap crudo, d’impatto, sincero in modo a volte brutale”. Eccolo definito perfettamente".

QUESTO IL PROGRAMMA:



- Venerdì 12 agosto - Eames, Roggy Luciano, Aarek, Subway & Hoffman Rage e il dj set di Wir Ium;

- Sabato 13 agosto - Delta, Alex Antonov + Otk, Salem Addams, Vaz-Te, Disme e il dj set di Wir Ium.