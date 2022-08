Una nostra lettrice, Danila Leonarduzzi, ci ha scritto inviandoci alcune foto e chiedendo una maggiore cura nella zona dell’Imperatrice:

“Il viale, vanto della città, è in condizioni di sporcizia inaccettabili in particolare nell'ultimo tratto verso zona Foce. Da mesi non viene ripulito e lavato generando inoltre una situazione di pericolosità per lo scivolamento sugli aghi di pino”.