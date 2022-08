Venerdì e sabato prossimo ai Giardini Lowe l'appuntamento ‘BordigheRap, a new deal Music’

‘BordigheRap, a new deal Music’ è una rassegna dedicata per intero alla musica più in voga nell’ambiente giovane, è un viaggio tra le sonorità Hip Hop, Pop e Trap. Organizzata dall’associazione ‘Fare Musica e Dem’Art’, società cooperativa con il contributo del Comune.

Sarà uno specchio completo ed esaustivo quello proposto nelle serate di venerdì e sabato ai Giardini Lowe di Bordighera con inizio per le 21,30. Un excursus che spazia tra l’ironico ed il disagio sociale, tra il rap Hardcore e la Trap di nuova concezione. Una serie di artisti spesso formatisi nel Ponente ligure fino a toccare i vertici della serata finale con le star genovesi Vaz-Te e Disme. Genova, infatti, è da molti considerata una delle città di riferimento per L’Hip Hop Italiano. Interessante in questo senso è il Docufilm di Claudio Cabona ‘La Nuova scuola genovese’ dai cantautori al Rap con protagonisti tra gli altri proprio le nostre due headliner, emergono spesso contraddizioni, difficoltà, ma anche bellezza e tante risorse.

Venerdì è in programma il live di: Eames, Roggy Luciano, Aarek, Subway & Hoffman Rage e il Dj Set di Wir Ium. Sabato sarà la volta di: Delta, Alex Antonov + Otk, Salem Addams, Vaz-Te’, Disme ed ancora il Dj set di Wir Ium che si occuperà anche della musica pre concerti. L’ingresso è grautito.