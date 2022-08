Taggia favorevole a Rivieracqua Spa, Lo Iacono "11 consiglieri non possono cancellare un Referendum, agiremo legalmente"

"Ci sono i presupposti per agire legalmente". E' quanto annunciato da Giuseppe Lo Iacono, consigliere comunale de 'L'alternativa' a Taggia, a fronte della votazione nell'ultimo consiglio comunale che ha approvato la trasformazione di Rivieracqua da società consortile a società per azioni. Sebbene la pratica riguardi il cambio di forma societaria, la diretta conseguenza potrebbe essere, in un prossimo futuro, l'ingresso del privato in quella che oggi è la società pubblica che gestisce il servizio idrico della provincia di Imperia.

Lo Iacono non usa mezzi termini circa la votazione avvenuta in consiglio comunale a Taggia: "Si è trattato solo di una scelta politica economica, c'è una società di mezzo e il recupero di soldi (Taggia vanta un credito di circa 3milioni di euro verso Rivieracqua ndr). Abbiamo provato in tutti i modi a farlo capire. Quando hanno votato i consiglieri nuovi sapevano di cosa stavamo parlando? Possono saperlo bene solo il sindaco e gli assessori più vicini ma chi è appena entrato? Come funziona, o voti così o non vai d'accordo?" - si chiede il consigliere di minoranza.

Sugli aspetti legati alla questione dell'acqua pubblica, Lo Iacono incalza dicendo: "L'art. 75 della Costituzione parla chiaro, c'è un Referendum di mezzo (quello sull'acqua pubblica del 2011) questo non può essere scavalcato a loro piacimento. Ci sono molti comuni che si sono rifiutati, altri hanno avanzato una proposta alternativa all'ingresso del privato perchè rispetto a quanto detto da Conio, non dobbiamo dare per scontato che questa sia l'unica soluzione. Con tutti i miei delegati e a livello nazionale con 'Più Italia' partiremo legalmente nei confronti di chi ha votato in maggioranza. Undici persone non possono cancellare la volontà dei circa 7mila votanti che a Taggia si sono espressi a favore dell'acqua pubblica" - aggiunge.