Molini di Triora: stasera concerto pianistico a quattro mani con Erica Martini e Claudio Zappa

Stasera, a Molini di Triora, a partire dalle 21, presso il 'Ricreatorio Lantrua', si terrà il concerto pianistico a quattro mani intitolato il “Il pianeta Schubert”. Un appuntamento a ingresso libero che vedrà esibirsi Erica Martini e Claudio Zappa sulla musica di F. Schubert.

"La notte di San Lorenzo è una delle sere più attese dell’anno, quando si scruta il cielo a caccia di stelle cadenti, pronti a esprimere un desiderio per farlo diventare reale, a patto di non dirlo a nessuno. Proprio in questa magica atmosfera il Comune di Molini di Triora propone nello storico Ricreatorio Lantrua un interessante concerto per pianoforte dal programma allegro, accattivante per una splendida serata estiva" - commentano gli organizzatori.