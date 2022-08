Bordighera: dal 17 al 20 agosto campus Note d’aMare con il maestro Maestro Maurizio Managò

Torna dal 17 al 20 agosto il campus Note d’aMare a cura della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera, dedicato a coloro che desiderano arricchire la loro esperienza musicale condividendo il piacere di imparare e suonare insieme. Quest’anno la direzione artistica è del Maestro Maurizio Managò, direttore di banda e docente del Conservatorio di Vibo Valentia.



"Il Maestro Managò si è distinto nella sua terra non solo come musicista, vincendo numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, ma anche come esempio positivo in un territorio contraddistinto da complesse realtà sociali. I partecipanti saranno seguiti anche da docenti esperti che si occuperanno delle varie sezioni: Yasmin Khreiwesh (flauto traverso), Antony Marotta (clarinetti e sassofoni), Stefano Cicerone (ottoni) e Isabella Rosini (percussioni)" - spiegano dal Comune.

"In calendario due appuntamenti speciali. Il 20 agosto, alle 21.15 presso i giardini Lowe di via Vittorio Veneto, i giovani musicisti regaleranno agli spettatori un concerto entusiasmante, frutto del percorso compiuto nel corso delle quattro giornate di campus. La mattina di domenica 21 agosto, alle 11.00 presso il Museo Bicknell, avrà luogo un incontro sul tema della legalità organizzato in collaborazione con il coordinamento provinciale di Libera. Note d’Amare di svolge con il patrocinio della Città di Bordighera" - concludono dal Comune​