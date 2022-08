A Ventimiglia ha aperto il nuovo 'Green Point' della Teknoservice

La Città di confine ha finalmente un punto informativo per rispondere a tutte le questioni riguardanti le nuove modalità di raccolta e smaltimento rifiuti nel comprensorio Intemelio. Stiamo parlando del nuovo “Green Point” inaugurato stamattina dall'azienda Teknoservice a Ventimiglia all’interno della Biblioteca comunale. Con Ventimiglia sono ben 18 i comuni dell'estremo Ponente Ligure di cui si occupa della gestione del servizio di igiene urbana.

Il nuovo punto informativo sarà aperto martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. Lo staff, altamente qualificato, sarà a disposizione dei cittadini per rispondere ad ogni quesito, riguardante la raccolta differenziata. Inoltre, gli utenti potranno prenotare servizi speciali a chiamata, per la raccolta di materiali ingombranti o rifiuti verdi o chiedere sacchetti per effettuare la raccolta differenziata. Il servizio è gratuito.

I cittadini potranno chiedere il materiale informativo necessario per conoscere il sistema di raccolta differenziate.

All'interno del Green Point è presente anche un punto informativo automatizzato, consultabile autonomamente negli orari dell'ufficio fisico.

Per ulteriori informazioni, puoi chiamare al numero verde: 800.508.999 oppure al numero Whatsapp: 340.8572681. Email: bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com