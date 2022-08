Sanremo: cantiere tra corso Cavallotti e via Privata Scoglio, i lavori termineranno entro settembre (Foto)

Termineranno entro settembre i lavori che si stanno svolgendo tra corso Cavallotti e via Privata Scoglio a Sanremo, per il ridimensionamento idraulico e il rifacimento della canalizzazione delle acque bianche.

L’area di intervento ha visto la realizzazione di uno scavo in via Scoglio, dove è stato posizionato lo scarico delle acque bianche. E’ stato eliminato un eucaliptus a tutela della pubblica incolumità ma che verrà poi sostituito con un nuovo albero.

I lavori, che hanno costretto il Comune a rimuovere alcuni posti auto a monte per consentire all’impresa di allargare il cantiere nella zona a mare di corso Cavallotti, vedono ora il passaggio degli ultimi due tubi in corrispondenza dell'incrocio, dopo il bypass fatto da Italgas la settimana scorsa.

Successivamente rimangono da fare solo la bordura e il marciapiede, per i quali è già iniziata la posa. Le problematiche e l’allungamento dei lavori sono stati dovuti alla sistemazione dei molti sottoservizi tra acqua, Enel (media tensione), Rivieracqua, Gas con ben due linee, Telecom, e fibra ottica. Per fortuna i lavori stanno terminando e, per settembre il cantiere sarà rimosso.