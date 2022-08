A Ospedaletti, Luca Vieri prenderà il posto di Dino Pilone in consiglio comunale. Il passaggio avverrà nella prossima assise cittadina, venerdì 12 agosto alle 19. Il subentro di un nuovo consigliere si è reso necessario a seguito del decesso di Dino Pilone.



Vieri è nato a Sanremo nel 1976 ed è residente a Ospedaletti lavora come fotografo professionista. Entra in consiglio comunale, in quanto, è il secondo dei non eletti, in base alle votazioni che nel maggio 2019 portarono alla vittoria alle urne di Daniele Cimiotti, sindaco per la lista "Rilancio e sviluppo".