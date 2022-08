Imperia, agenti della Municipale dedicati al controllo del conferimento dei rifiuti: “Per contrastare gli abbandoni e garantire il decoro”

Più sorveglianza sul conferimento dei rifiuti per contrastare il fenomeno degli abbandoni: è quanto intende mettere in campo l'amministrazione comunale di Imperia a partire già dalle prossime ore. Una direttiva dettagliata, firmata dal sindaco Claudio Scajola e indirizzata alla Polizia Municipale, prevede che vengano destinate due unità di personale del Comando per controlli, sopralluoghi e verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti con particolare attenzione alle aree critiche servite dalle Iseco.

"Il decoro cittadino rappresenta una priorità dell'Amministrazione, dichiara il primo cittadino, oltre alla doverosa tutela dell'igiene pubblica. Per garantire il rispetto delle norme, anche a fronte di quanto segnalato da diversi cittadini, ritengo necessario predisporre una maggiore ed adeguata sorveglianza del territorio comunale con le forze della nostra Polizia Locale".

"Ho richiesto al comando di ricevere relazioni periodiche sull'attività svolta, ha concluso il sindaco, in modo da avere a disposizione un quadro dettagliato delle aree che presentano maggiori criticità"