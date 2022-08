Un nostro lettore di Ventimiglia, Giancarlo, ci ha scritto per segnalare che una parte della frazione di Roverino è senz'acqua da ieri:

“Gli autobus non passano più a Roverino, i tubi dell'acquedotto nonostante il referendum passano al privato, l'ospedale di Bordighera passa ai privati e andiamo al pronto soccorso in elicottero a Pietra Ligure. Ora siamo senz’acqua. La situazione non è certo delle migliori”.