Ventimiglia: tir blocca traffico a Latte, Merlenghi "Non abbiamo capacità nel gestire queste situazioni"

Disagi per il traffico questa mattina a Latte, Ventimiglia. La denuncia è partita da Mauro Merlenghi: "Come si fa a pensare che un camion lungo una quindicina di metri possa essere utilizzato per fare le consegne a Latte alle dieci di mattina. In tutto il mondo civile si creano delle aree di trasbordo e si utilizzano mezzi più piccoli per consegnare la merce".

"A Ventimiglia nessuno riesce a capire che non si può bloccare la circolazione solo perché non riusciamo ad avere un minimo di capacità a gestire queste situazioni - prosegue - Non è la prima volta e neanche un episodio sporadico. E' una situazione che si presenta regolarmente, segnalate puntualmente ma come sempre non vengono prese in considerazione. Non si può tollerare di rimane bloccati per strada quando le soluzioni ci sono e chieste già da parecchio tempo".