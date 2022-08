Nuova figura nello staff tecnico del settore giovanile della Sanremese Calcio. Nella stagione 2022/2023, la società biancazzurra potrà contare sul preparatore atletico Francalberto Garofalo.

Garofalo, in passato preparatore della prima squadra, si occuperà delle giovanili della Sanremese e, in particolare, dell’attività di base per poter mettere in condizione i più giovani calciatori di crescere sotto tutti gli aspetti.