La federazione nazionale ha assegnato la vittoria a tavolino alla Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese per 9-0, contro l’Araldica Castagnole Lanze, a seguito della richiesta della società ospitante per forfait medico.

L'Imperiese sale così a 23 punti in classifica e, dopo il turno di riposo, tornerà in campo sabato 20 agosto a Dolcedo, per affrontare Canalese.

L'Imperiese augura a Cristian Gatto un pronto recupero e di rivederlo quanto prima sui campi.