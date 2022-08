Baseball: il Sanremo si impone a Cairo Montenotte nella prima semifinale per salire in Serie B

Nei giorni scorsi, sul diamante di Cairo Montenotte, il Sanremo Baseball ha battuto la Cairese con il risultato di 7-4 nell'incontro valido come spareggio per determinare l'accesso alla prima semifinale per la serie B. La partita si è resa necessaria dopo che il Sanremo Baseball ha battuto sul campo di casa la compagine dei Grizzlies di Torino.

“Poiché sia la nostra squadra che la Cairese hanno condiviso la testa del girone, questo spareggio si è reso necessario per poter stabilire quale fosse la vincente -spiegano dal Sanremo Baseball - e proseguire così nelle sfide determinanti. L'incontro è stato molto avvincente e la nostra squadra ha giocato con estrema attenzione concentrandosi sul risultato. Negli ultimi anni la compagine del baseball matuziano ha più volte conquistato la possibilità di tornare a militare in serie “B” ma, purtroppo, prima per la carenza di fondi e poi per il Covid, ha sempre dovuto desistere e rinunciare alla partecipazione. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per tornare gradualmente ai vecchi fasti".