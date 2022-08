Si di Taggia alla Spa di Rivieracqua: proteste in aula, Conio "Scelta impopolare coraggiosa", opposizioni contrarie (Video)

A Taggia il passaggio di Rivieracqua da società consortile a società per azioni è stato approvato tra le grida dei manifestanti. Una situazione tesa per una assise dai toni accesi. Livore che ha raggiunto l'apice al termine della votazione, quando il pubblico accorso in massa ha lasciato la sala gridando 'vergogna' alla maggioranza, 'rea' di aver votato a favore. Dalla parte opposta, i gruppi di minoranza si sono schierati compatti sul no.





IL PUNTO - I lavori sull'argomento sono l sindaco Mario Conio che ha fatto un rapida cronistoria dei principali accadimenti su Rivieracqua che hanno portato fino ad oggi. "Non abbiamo alternative - ha tagliato corto il primo cittadino - e non le decidiamo noi ma la norma. Se Rivieracqua fallisce l'acqua pubblica ce la dimentichiamo tutti senza se e senza ma. Il Decreto Ambiente 152, parla chiaro, in caso di fallimento si va a gara aperta con i soci che partecipano a Rivieracqua che per 5 anni non possono partecipare quindi vengono escluse Secom e Amaie, quindi vuol dire socio privato. L'abbiamo difesa come potevamo. Oggi parliamo di una società che ha debiti verso fornitori per 22 milioni di euro e intendo voi (riferendosi al pubblico ndr)".

Per il primo cittadino, il punto è che per tenere Rivieracqua completamente pubblica, i Comuni dovrebbero farsi carico dei 38milioni di euro mancanti, l'apporto finanziario che arriverà con il Privato. "Il Commissario (Gaia Checcucci ndr) ha dato un cambio di passo, dando ordine e principi di correttezza. Oggi la società va un po' meglio dal 2017 chiudiamo a -6 milioni quest'anno e c'è stato un po' di utile: il Commissario ha fatto entrare chi non voleva entrare e sono scattate le bollettazioni. Il desiderio di mantenere la società in house si scontra con ciò che sarà: un piano di investimento credibile. Dobbiamo avere la forza di scegliere per avere un danno minore - ha aggiunto Conio - Abbiamo avuto un senso di responsabilità totale. All'inizio era solo emergenza, ora non possiamo esporci di più. Un comune di 14mila abitanti non può farsi carico di un piano d'ambito da quasi 40milioni di euro di investimenti. A volte bisogna avere il coraggio di fare scelte impopolari. Negli altri consigli comunali, chi ha votato no ha votato contro il bene di Rivieracqua".







LA MINORANZA - Dei consiglieri di opposizione, Giuseppe Lo Iacono de 'L'Alternativa' è stato il primo ad intervenire: "Vorrei conoscere la posizione dei consiglieri entranti di maggioranza. In questi giorni il Comune ha ricevuto diverse PEC, in particolare una del CIMAP che spiega perchè non ci siano i presupposti per andare avanti. Parecchie PEC che sarebbe bene rendere pubbliche per dare una risposta anche a chi oggi è presente in sala". In fase finale, Lo Iacono si è detto insoddisfatto: "Non ho ricevuto risposte. Ho visto la maggioranza sonnecchiare e stare al telefono. Non c'è una discussione. Sorridendo avete sbeffeggiato le persone presenti in aula. In una maggioranza tutti non dovrebbero dire si solo perchè la linea è questa".

Discorso diverso invece dai banchi dei tre consiglieri di 'Progettiamo il futuro'. Gabriele Cascino è stato il primo a prendere parola: "E' un argomento complesso con una storia giuridica, politica che nasce male e si sviluppa peggio. Questa società consortile nasce ex lege, la proprietà pubblica viene data ad un altro ente pubblico: un bene che appartiene a enti pubblici deve andare ad ente pubblico. Un giorno, fatta la gara, trovato l'investitore di minoranza, questo diventerà in parte proprietario di beni pubblici".

Sul futuro ingresso del privato e l'apporto finanziario, Cascino ha aggiunto: "La trasformazione societaria tramite apporto finanziario, prevede in parte un aumento di capitale e in parte con finanziamento, per 38milioni di euro che il privato metterà. Non è chiaro però quale sarà la quota di uno e dell'altro. Rivieracqua oggi tecnicamente non può fallire. Non so come andrà a finire. In altre parti di Italia ci sono tante società multiservizi privati, partecipate anch'esse da Comuni, come IREN ad esempio. La differenza tra società consortile e società per azioni. La prima ha come scopo sociale il miglioramento del servizio e possibilmente abbassare tariffe. La Spa punta a fare profitto. Oggi voto no, perchè non vorrei che qualcuno alla Corte dei Conti venisse un giorno a chiedere i danni di chi ha votato la trasformazione. Questo piano è curioso, prevede l'integrale soddisfazione dei creditori, al 100%. Mai visto in tanti anni. Cambiare ragione sociale senza sapere cosa accade domani non è accettabile".

"È una pratica complessa e mi spiace solo aver avuto così poco tempo. È arrivata in bozza a luglio e la votiamo ora ad agosto. Oggi Rivieracqua rimane pubblica, ci sarà una successiva modifica che sancirà ingresso del privato. Bisognerà valutare attentamente quel passaggio. Bisognerà inserire strumenti affinché il pubblico controlli il privato" - ha esortato il collega di lista, Davide Caldani.

"Questa operazione quali garanzie dà ai cittadini? - ha chiesto poi l'altro esponente del gruppo, Giuseppe Federico - Dobbiamo metterci nei loro panni. Perchè quando si tratta di un bene pubblico la responsabilità non si prende mentre nel privato chi non raggiunge obiettivi viene mandato via? Oggi Rivieracqua ha oltre 57milioni di euro di debiti. Non diamo per scontato che l'attività di qualcuno sia fatta sempre bene. C'erano soci, quando si facevano verifiche? Nel novembre 2019 ci siamo svegliati chiedendo la trasformazione. Se in 10 anni di controllo pubblico, se c'è stato, ha prodotto questi risultati chi dà garanzie ai cittadini che il controllo pubblico non porti allo stesso sfascio che vediamo oggi?".

Punta il dito sulle responsabilità Marco Ardoino, consigliere di 'Progetto Comune': "Nessuno parla mai del Referendum sull'acqua pubblica. A Taggia ci furono ben 6236 voti, pari al 96 %. Noi siamo qui a parlare di problemi legati ai debiti ma questi debiti chi li ha creati? Concetti come difesa della democrazia e costituzione hanno fatto una fine terribile e sono crollati come il Morandi. Invito questo consiglio a continuare a fare quanto fatto nel tempo e garantire che l'acqua rimanga pubblica. Il privato aumenta sempre le tariffe e non è detto che migliori il servizio e sistematicamente riduce posti di lavoro. Tutti i referendum approvati dagli italiani, sono intoccabili. Io parto dalla sovranità del popolo. Ci vuole coraggio e determinazione. Bisogna recuperare l'audacia".

Gli uffici hanno comunque specificato che il privato che entrerà al massimo per il 49% non entrerà in possesso di nessun bene che invece rimarrà pubblico. "Il privato sarà un socio solo operativo e tra 20 anni i beni torneranno al Demanio" - ha ribadito Conio.

"Il privato introdotto nella gestione idrica porterebbe una dote messa in parte per ripianare perdite e una parte per piano di ambito. La modifica di scelta dello statuto è del 2019. Dovrà essere approvato, a esito della gara, un nuovo statuto della nuova società mista, pubblico privato. Si scioglierà a esito eventuale della concessione o se venisse a mancare oggetto sociale" - hanno spiegato dagli uffici.