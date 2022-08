Le migliori 5 discoteche della Liguria

La Liguria è sicuramente una delle mete più ambite per quanto riguarda il turismo estivo. Il paesaggio, ricco di bellezze naturali e dotato dei servizi fondamentali per trascorrere una bella vacanza, porta la Liguria ad essere una delle prime scelte sul territorio italiano. Se di giorno si va al mare, è doveroso prendere i giusti accorgimenti anche per la sera, magari scegliendo una discoteca tra le migliori della regione. A tal proposito, ecco la classifica delle migliori discoteche presenti in Liguria.

1. Discoteca Bay Club di Sanremo

In prima posizione troviamo il Bay Club di Sanremo situato in provincia di imperia, locale punto di riferimento per la movida della città matuziana. La location è posizionata tra i due porti principali e presenta una meravigliosa terrazza affacciata sull’acqua, ampi spazi per scatenarsi o rilassarsi e numerosi comfort in grado di dare la possibilità di ammirare il panorama del mare all’orizzonte, al quale la struttura si affaccia adagiandosi sulla scogliera. Il locale è aperto venerdì, sabato e domenica, a seconda della stagione di riferimento, proponendo musica e intrattenimento diversi per ogni appuntamento.

L’evento della domenica rappresenta il fiore all’occhiello del club, una serata molto amata dal pubblico adulto che inizia con un ricco apericena per poi proseguire fino a tarda notte con la migliore musica.

2. Discoteca Koko Beach di Imperia

Imperia è una provincia ligure che ha davvero molto da offrire ai visitatori in termini di divertimento. Tra i locali più frequentati configura appunto il Koko Beach, una discoteca in riva al mare attiva durante il giorno e durante la notte. Oltre alla buona musica, sarà possibile godere delle meraviglie della spiaggia e della tradizione culinaria ligure.

3. Discoteca La Suerte di Laigueglia

Presso il Comune di Laigueglia è possibile recarsi nella discoteca più famosa della zona, ovvero La Suerte. Questa è sicuramente un’istituzione per tutti gli abitanti del luogo, ma anche per i turisti che non possono fare a meno di trascorrere una serata all’insegna del divertimento. Qui sarà possibile ballare su bellissime terrazze che si affacciano sul mare. In alcuni casi vengono anche organizzate serate a tema presso divertenti scenari liguri.

4. Discoteca Le Vele di Alassio

Alla quarta posizione della nostra classifica troviamo la discoteca Le Vele sita ad Alassio, un bellissimo paese in provincia di Savona. La discoteca Le Vele offre ai turisti un alto livello di divertimento, proponendo programmi diversi e ospitando personalità famose molto importanti. È inoltre possibile ballare diversi generi musicali e godere delle bellezze dell’isola della Gallinara.

5. Discoteca Covo di Nord-Est

Passiamo ora ad un’altra grande provincia della Liguria, ossia Genova dove ad aprire le porte agli amanti delle serate notturne c’è il Covo di Nord Est. Sita proprio all’ingresso delle Cinque Terre, il locale si trova un una rocca molto suggestiva. Ma non solo, la discoteca ha ospitato grandi nomi della musica. A seconda del periodo, il Covo di Nord Est, è aperto il mercoledì e il venerdì sera, serata dedicate principalmente ad un pubblico più giovane. Il sabato invece si trasforma in un punto di riferimento per i più grandi dove potranno iniziare la serata con una cena nel privé per poi passare a ballare a suon di musica house e commerciale.

Boca Beach Sanremo

La menzione d’onore di questa nostra graduatoria non può che non andare al Boca Beach di Sanremo, una location che non è da considerare come discoteca ma che regala eventi unici ai suoi tanti clienti. Nel periodo estivo, questo splendido beach club situato nella città dei fiori, offre ogni domenica un pranzo con musica e spettacolo che si trasforma in un fantastico beach party che si allunga fino al tramonto.