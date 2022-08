Arte ha messo in vendita a Imperia la sede di via Armelio, zona ex Ferriere

L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Imperia (in seguito Arte Imperia), in esecuzione del Decreto dell’Amministratore Unico n. 75/22 dell’11 luglio 2022 procederà alla vendita di una porzione di fabbricato sita in Imperia, Via Augusto Armelio n. 70, identificata al Catasto Fabbricati nel Comune censuario di Imperia, Sez. PM, nel modo seguente (tabella 1):