Calcio: nuovo acquisto per l'Imperia, a centrocampo arriva l'argentino Cernaz cresciuto nel River Plate

Prosegue la campagna di rafforzamento dell’Imperia. In nerazzurro arriva Valentino Cernaz, 24enne nato a Neuquen in Argentina dove ha mosso i primi passi da calciatore nel settore giovanile del River Plate.

A portarlo in Italia è il Pescara con cui ha giocato con la maglia della Primavera. A seguire le esperienze in C con Alma Juventus Fano e Cavese. Passaggio in terza divisone spagnola al Horta e poi ancora Italia con Torrese, Pineto e nell'ultima stagione Pontevomano Calcio come l'altro neo acquisto nerazzurro Polisena.

Dotato di grande tecnica, Cernaz é un centrocampista offensivo in grado di agire in diversi ruoli alle spalle dell'attacco. Mancino, ha nell'assist la sua principale caratteristica. Queste le prime parole neroazzurre di Cernaz: “Sono contento di questa grande opportunità di arrivare in una squadra molto importante come Imperia. Farò il massimo per poter raggiungere l’obiettivo che abbiamo”.