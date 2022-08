Arriva l’esordio su una RallyCar da Mondiale per il rallysta imperiese Samuele Valzano

Samuele Valzano, alias “Asino Corse” dal titolo del suo canale Youtube, dopo un esperienza maturata in 17 gare, arriva finalmente alla soddisfazione di correre con un auto che partecipa al mondiale Rally: la Peugeot 208 Rally4. Nello scorso weekend, a Salsomaggiore Terme in Emilia-Romagna, ha esordito il giovane copilota Samuele Valzano, a fianco del driver Massimo Bottazzi, su una Peugeot 208 categoria Rally4, valida per la partecipazione al mondiale Rally nel suo aggiornamento tecnico più moderno. I due erano seguiti da un team di livello: il Rally Sport Evolution. “Per me è la seconda partecipazione a questo rally, l’anno scorso ero al volante di una Peugeot 106 - ha dichiarato Samuele - mi aspettavo quindi una gara complessa, visti i profondi tagli che si effettuano sul percorso di gara. Essere a bordo di una vettura che è l’ultima novità in termini di mondiale rally, è stata un esperienza formativa ed interessante. Un auto così moderna è difficile da portare al limite; rispetto alla vecchie glorie, ha decisamente un altro modo di essere condotta in gara”.

Agosto, di certo, non ha giocato a favore del neonato equipaggio che, mentre prendeva confidenza con la macchina e tra loro, ha dovuto fare i conti con un tempo instabile, passando dal bagnato, all’asciutto: “La notte è stata burrascosa, il mattino - ci racconta Samuele - al momento della partenza, sembrava dare una sola scelta, le gomme da bagnato! Ma non era così scontato. Fortunatamente, nel momento più incerto, abbiamo fatto la scelta giusta montando le gomme da asciutto già a metà gara. In termini di classifica la gara è stata provante, 27 erano le auto in categoria con noi.