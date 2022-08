Quanti contratti di affitto esistono e quali sono i vantaggi di ognuno?

Quando si parla di affitti abitativi e di contratti di locazione bisogna innanzitutto tenere presente che ne esistono diverse tipologie. C’è il contratto di affitto 4+4, quello a canone concordato, il contratto di affitto transitorio, quello per studenti. Tante, dunque, sono le opzioni tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. Per capire qualcosa di più e, in particolare, per evidenziare quali possono essere i singoli vantaggi, ho qui di seguito approfondito il tema.

Contratto di affitto 4+4: in cosa consiste, a chi è indicato e quali sono i vantaggi

È il contratto principale che ha sostituito con il dl 1998 i vecchi contratti ad equo canone. Infatti, la caratteristica principale di questo contratto è avere la libertà di contrattazione sul canone e limitazioni in quella che è la durata, che è di 4 anni minima con un rinnovo automatico di altri 4 anni.

Sicuramente è un contratto indicato per chi cerca casa come soluzione abitativa principale, quindi coppie, famiglie, persone anziane che prevedono di rimanere a lungo nello stesso posto.

Dal punto di visa del proprietario, è il contratto ideale se l’immobile rappresenta una forma di investimento, quindi non serve per sé né per i familiari nel breve periodo, in quanto garantisce un’entrata sicura e costante. Il vantaggio di un contratto a lunga durata consiste, per il proprietario, anche nel fatto che l’inquilino userà l’immobile come propria abitazione e quindi sarà più propenso a migliorie e a un buon mantenimento dell’immobile.

Contratto di affitto 3+2: in cosa consiste, a chi è indicato e quali sono i vantaggi

Il contratto di affitto a canone concordato di 3 anni + 2 rappresenta l’alternativa introdotta sempre dalla legge di riforma della locazione (431/98) dove, a fronte di un canone preciso, identificato dai valori concordati dalle principali associazioni di categoria di inquilini e proprietari del comune, è possibile avere consistenti agevolazioni fiscali: ad esempio, un’aliquota della cedolare secca ridotta al 10% rispetto al 21% dei contratti di 4 anni + 4.

C’è anche un vantaggio legato ad una durata più breve, considerando soprattutto i due anni di rinnovo automatico.

Anche per l’inquilino c’è un vantaggio fiscale determinato dal fatto che la detrazione a cui ha diritto per l’affitto usato come abitazione principale è più consistente rispetto alla detrazione prevista sui contratti liberi. In quest’ultimo caso, la detrazione è di 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

Le detrazioni per i contratti concordati invece sono:

495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

Inoltre, i canoni per questi contratti dovrebbero essere più bassi rispetto al libero mercato.

Questa tipologia è conveniente sicuramente nei comuni in cui i valori sono stati aggiornati e allineati a quelli di mercato; in questo modo se anche il canone di partenza fosse un po’ più basso rispetto a quello a libero mercato, le consistenti agevolazioni fiscali andrebbero a compensare tale divario e porterebbero il proprietario a guadagnare un netto più alto, anche in virtù delle riduzioni Imu.

La limitazione è che tali contratti e le relative agevolazioni valgono per immobili che si trovano nei comuni capoluoghi di provincia o inseriti nell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa”.

La prossima settimana parleremo degli altri due contratti di Locazione, contratto di Locazione Transitorio e quello per studenti.

