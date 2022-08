Incendi ad Airole e in regione Panegai a Imperia: vigili del fuoco impegnati su più fronti

Serata di duro lavoro questa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia. I pompieri infatti sono impegnati ad Airole per due incendi boschivi e anche nel capoluogo in regione Panegai.

Proprio in questa zona ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati per molte ore a causa di un rogo divampato nelle campagne.

In tutti e tre gli interventi di stasera fortunatamente non si registrano nè feriti nè intossicati in quanto non ci sono case minacciate dalle fiamme. Gli incendi infatti sono sotto controllo e in fase di bonifica.