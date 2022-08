Sanremo: da ieri a monte Bignone suona la nuova campana della chiesa alla Madonna del Carmelo (Foto e Video)

Il campanile della piccola chiesa di Monte Bignone, sulle alture di Sanremo e dedicata alla Madonna del Carmelo, da sabato scorso ha di nuovo una campana dopo più di quaranta anni.

Ieri la campana recuperata e restaurata dai volontari della Protezione Civile di Sanremo, dall’Eko Club e dai tenaci abitanti di Monte Bignone è stata issata sul campanile. Alle 12.30 la chiesetta ha fatto di nuovo sentire la sua voce di gioia per una ritrovata vita. Grazie alla forza dell’amicizia di tante persone, alla collaborazione dei Parroci di San Giacomo e Baragallo e del Vescovo Suetta che ha benedetto la campana, la promessa che Valerio Giordano e Maurizio Pettorosso si erano fatti da un letto d’ospedale è stata mantenuta.

Per chi ha partecipato sin dall’inizio è stata una bella avventura, ricca di momenti emozionanti e felici, che insieme ad altre iniziative, ora in corso, per ripopolare la fauna selvatica e recuperare l’intera area da tempo dimenticata ridarà alla comunità di Sanremo un posto magico tra mare e montagna come poche città possono offrire.

Monte Bignone è un luogo meraviglioso che offre panorami unici. La raccomandazione è di non accendere fuochi, non lasciare rifiuti, rispettare la sbarra che limita il percorso con automezzi, e tenere al guinzaglio i cani perché nell’area ci sono ancora pernici che si devono ambientare, così anche voi sarete protagonisti e farete parte del luogo.