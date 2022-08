Situazione dei parchi giochi a Taggia: abbiamo tracciato un bilancio con genitori e nonni

Parchi giochi a Taggia qual è il giudizio di genitori e nonni che ci portano i bambini? In questo comune si registra una importante concentrazione di aree dedicate ai più piccoli.

Troviamo gli spazi di gioco: nel viale delle Palme ad Arma di Taggia; a Levà, in zona borghi; a Taggia, in via lungo Argentina, in via O.Anfossi e l'ultimo arrivato nei giardini Capponi, sotto Madonna del Canneto. Nel complesso il giudizio è positivo ma le richieste al Comune non mancano.

"Diciamo che ad Arma - ci ha detto una madre all'ingresso del parco nel viale delle Palme - questa è una piccola isola felice. Qui vengono anche famiglie da fuori comune per portarci i bambini a giocare. Certo, è un peccato che manchi la pavimentazione antitrauma che ormai la si trova dappertutto. Il ghiaino è pericoloso e ogni volta i bambini rischiano di farsi male".

"De tempo - ha aggiunto un padre - il passaggio verso il chiosco è stato chiuso con dei nastri ma i bambini ci vanno lo stesso. Bisognerebbe intervenire sugli scivoli più grossi, quegli scalini di legno sono tutti storti e i bambini rischiano di cadere. C'è anche l'incognita del cantiere della nuova scuola. Sappiamo che perderemo parte del parco ma vorremmo capire quando e se ci sono alternative. Sarebbe un peccato non avere più questo servizio, perchè il parco è bello, ci sono tanti giochi anche se avrebbero bisogno di una rinfrescata".

In zona Levà non abbiamo trovato genitori a cui chiedere un parere mentre è andata diversamente su Taggia. "Questo parco è troppo sporco - ci raccontano due madri che hanno portato i figli nello spazio in via Lungo Argentina - le panchine sono malconce, c'è un gioco chiuso da tempo e non si sa perchè, i giochi e la pavimentazione non vengono mai puliti a fondo e ormai si stanno seccando gli escrementi di uccelli".

"C'è bisogno di qualche attenzione in più - fa eco un'altra donna - il cancello di ingresso è rotto da tempo e l'unico modo per chiuderlo ed evitare che i bambini escano sulla strada è mettere il chiavistello. Per non parlare di chi viene qui di notte e usa questo spazio per mangiare e bere. Al mattino troviamo di tutto".

Maggiori controlli vengono chiesti anche in via Ottimo Anfossi: "Qua c'è un problema di inciviltà con i ragazzi - ci raccontano due nonne - sono settimane che hanno rotto una delle altalene, qualcuno si è fatto male e nessuno l'ha più fatta sostituire. Il punto è che questi giochi dovrebbero essere usati dai bambini e invece qui ci vengono spesso i più grandi. Ragazzi che dovrebbero stare a casa di notte anziché usare questi spazi. Poi per carità hanno fatto bene a mettere l'erba sintetica e qualche cestino gettavate in più però servono controlli".