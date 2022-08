Imperia, Piano asfalti per oltre 2 milioni di euro: nei prossimi giorni l'aggiudicazione dell'appalto

Scadeva stamani il termine di presentazione delle offerte per l'appalto, emanato dal Comune di Imperia, riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria, ripristini e messa in sicurezza di strade comunali gravemente dissestate.

L'appalto, così come deciso nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale, è suddiviso in due lotti. Il primo riguarda le strade delle frazioni mentre il secondo quelle del centro.

Il valore complessivo dell'appalto ammonta a 2 milioni e 140mila euro. Il valore per il lotto riguardante le frazioni è di 1 milione e 350mila euro mentre quello relativo alle strade del centro è di 790mila euro. La procedura è aperta con aggiudicazione al minor prezzo.

In tutto saranno 47 strade coinvolte per un totale di quasi 65 mila metri quadrati e, nello specifico, il 62% degli asfalti sarà realizzato proprio nelle frazioni. Sono questi i numeri principali del piano straordinario asfalti approvato nei mesi scorsi dall'Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola. Come preannunciato in consiglio comunale all'approvazione del Bilancio di Previsione, il piano asfalti sarà finanziato con un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, che costerà 100 mila euro all'anno al Comune.

Le strade interessate sono:

Per il Lotto 1 (Frazioni): Via Sant'Agata, Via Nostra Signora delle Grazie, Strada Cason Della Guardia (Artallo), Via Panegai, Salita Monti, Salita Costa Rossa, Strada Savoia, Strada delle Rocce, Via Don Orengo (Montegrazie), Strada dei Pini, Corso Allende, Strada Ronchi Brighei, Via G.Airenti, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Coppi Rossi, Via Poggi, Salita Aicardi (Poggi), Strada Cianà, Strada del Colle (Poggi), Via Vasia, Via Regina Pacis, Via San Bartolmeo (Caramagna), Strada Volpe Cavassi (Torrazza), Strada San Benedetto (Artallo), Strada Ciosa, Via Carrugiu de Baten (Artallo), Strada Domè (traversa di Via Vasia), Via Armanna Superiore.

Per il Lotto 2 (Centro): Via Nizza, Corso Garibaldi, Viale Matteotti, Via Verdi, Via Rambaldo (Borgo Marina), Via Acquarone (parte alta), Via Saffi, Via Spontone, Corso Roosevelt, Via Parini, Via Antica della Gisutizia, Via Scarincio, Via Pirinoli, Strada Parco Urbano, Via Silorata, Piazza della Vittoria, Viale Vittorio Veneto, Via Schiva, Via Caprile.

Il progetto complessivo prevede la fresatura, il rifacimento della pavimentazione e la messa in quota di griglie e pozzetti. Le strade sono state individuate dall'assessorato ai lavori pubblici, guidato da Ester D'Agostino, tra quelle che versano in uno stato di maggiore degrado e pericolo sulla base anche delle segnalazioni pervenute agli Uffici comunali dai cittadini. Nel capitolato d'appalto sono stati inseriti doppi turni, sia notturni che diurni, per accelerare di molto i lavori e ridurre i disagi alla cittadinanza.