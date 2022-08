Taggia: Rivieracqua, Lo Iacono (L'Alternativa) invita la cittadinanza a manifestare in consiglio comunale

"Non permetterò loro di buttare via un referendum dove più di 6 mila cittadini hanno espresso una volontà chiara, l'invito è di venire a manifestare martedì in consiglio comunale"

E' questo l'invito lanciato via social da Giuseppe Lo Iacono, consigliere comunale a Taggia per la lista 'L'Alternativa', in vista della prossima assise cittadina dove si parlerà anche di Rivieracqua. Il punto all'ordine del giorno e al centro delle polemiche, è quello sul cambio societario in quanto avvallando il passaggio a società per azioni, si aprirà all'ingresso del privato nell'ente che oggi gestisce l'acqua pubblica.

Nei giorni scorsi, gli esponenti delle tre forze di minoranza di Taggia avevano espresso forti dubbi su questa pratica, auspicando che anche la maggioranza o almeno parte di essa, si esprimesse contrariamente. Al momento ci sono alcuni precedenti, Sanremo dove alcuni membri della maggioranza hanno votato contro e Costarainera dove l'opposizione è riuscita a far mancare il numero legale per il proseguimento della seduta.

"Il mio è un invito alla protesta, pacifica naturalmente ma è giusto che l'opinione pubblica si faccia sentire perchè in ballo c'è un argomento importante per tutti noi: il futuro dell'acqua pubblica. - afferma Lo Iacono che poi citando il post pubblicato sui suoi profili social aggiunge - Sarebbe ora che la smettessimo di dare per scontato che le amministrazioni comunali possano fare quel che vogliono lasciandole fare quello che vogliono. Bisogna reagire ora, facendo vedere loro la volontà popolare".

"Le amministrazioni non servono ad amministrare i cittadini, non servono per prendere decisioni che vadano contro il cittadino. - prosegue l'esponente de L'Alternativa - Se la popolazione non partecipa continuerà a dare questo potere alle istituzioni. Riprendiamoci i nostri diritti. Il comune è la casa del Popolo e senza il popolo nessuna politica potrebbe esistere, riprendiamo ciò che è nostro, riprendiamo ciò che è stato creato da noi".