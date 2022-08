Santo Stefano al Mare: aperto il bando per l’affidamento dell’impianto sportivo di via Colombera

La Giunta comunale di Santo Stefano al Mare ha deliberato il bando per l’affidamento dell’impianto sportivo di via Colombera. La concessione avrà la durata di tre anni, prorogabile per altri due, in base agli investimenti proposti, in modo da assicurare un giusto ammortamento degli stessi. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 2 settembre prossimo venturo, mentre la procedura di aggiudicazione sarà espletata il 5 settembre.

“L’impianto sportivo di via Colombera è una struttura importante, non solo per Santo Stefano al Mare, ma anche per il suo comprensorio”, afferma il sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, che prosegue: “Siamo arrivati alla formulazione del bando dopo un iter complesso, ringrazio gli uffici comunali per l’impegno profuso. Attendiamo la chiusura del bando per procedere all’assegnazione, con la speranza che il campo possa avere una nuova vita e possa diventare non solo un luogo per praticare sport, ma anche di aggregazione sociale per i nostri ragazzi. La versatilità dell’offerta sportiva, inoltre, rappresenta un valore aggiunto importante nella nostra offerta turistica”.