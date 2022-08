Elezioni politiche, Lucia Scajola sgombra il campo dalle voci sul suo conto: “Non mi pare una variabile all'orizzonte. Lusingata se qualcuno ha pensato a me”

"Non mi pare una variabile all'orizzonte, anche se può solo lusingarmi se qualcuno ha pensato a me”. Lucia Scajola, figlia dell’ex ministro e sindaco di Imperia, nonché presidente della Provincia Claudio Scajola sgombera il campo al nostro giornale dai rumor che la davano in lizza per un posto tra i candidati nella prossima tornata elettorale del 25 settembre”.

La Scajola che di professione fa la giornalista al Tg4 di Mediaset aggiunge: “Adoro il mio lavoro e contestualmente sono orgogliosa di quello che mio padre sta facendo per il nostro territorio”.

Il nome di Lucia Scajola si può dire che ritorni in auge ad ogni elezione per il Parlamento negli ultimi tempi. Nel 2018 fu Silvio Berlusconi in persona a contattare il padre a gennaio, ma, nonostante diversi viaggi tra Arcore e Roma di Lucia, alla fine non se ne fece nulla.

Alle successive Europee fu la volta del Tavolo del partito alla ricerca di figure per rilanciare un Terzo polo di centro a contattarla, ma il risultato fu identico.

“Sono cresciuta dentro la politica e con la politica lavoro tutto il giorno. È già plasticamente parte della mia vita”, conclude Lucia Scajola.