Ventimiglia: per l'allestimento della barca con il Carbaso, tre associazioni cittadine unite nel segno del mare e dei fiori (foto)

Proloco Intemelia, associazione Compagnie Carriste, circolo nautico ‘A Lampara’ uniti nel segno del mare e dei fiori.

"Si sono ritrovati in tanti . si spiega nel comunicato -, già dalle prime ore del mattino di domenica 7 agosto, presso il circolo nautico ‘A Lampara’ per dare inizio all’allestimento della barca che, prima della tradizionale regata dei sestieri, trasporterà il Carbaso, l’ambito premio per i vincitori.

Sono i responsabili dell’allestimento tecnico della barca, coloro che individuano e preparano i supporti necessari a sostenere l’armoniosa cromaticità dei fiori, rappresentano tutte le compagnie carriste cittadine e sono stati gli artefici dei tempi d’oro della gloriosa Battaglia di fiori: Tommaso Spanò, Pino Longordo, Pino Maiorino, Mauro Piagentini, Francesco Bergamo. A loro, nel passaggio successivo dedicato all’infioramento, sono subentratigli esperti/e dell’arte floreale: Mirko Romeo, Tiziana Ravalli, Vittoria Paone, Nadia Secco, Rosa Pagnotta, Graziella Greggio, coadiuvati da Mara Cilli della Proloco Intemelia ed Eraldo Caffara, che ha messo a disposizione il mezzo nautico.

Rose, girasoli, crisantemini, statici, gypsophila, ruscus, edera offerti dalla ditta B.B. Flowers hanno creato una suggestiva scenografia sulla barca, che potrà essere ammirata dalle spiagge cittadine. Il presidente Roberto Anfossi e il Consiglio direttivo della Proloco plaudono all’iniziativa coordinata dall’Ente Agosto Medievale che, per la giornata marinaresca, ha cercato ed ottenuto la collaborazione di numerose associazioni cittadine, con il giusto spirito di coesione, volto a promuovere un reciproco arricchimento culturale e di esperienze. Un sentito ringraziamento va alla generosità della ditta B.B. Flowers e al circolo ‘A Lampara’ che, con il suo presidente Giorgio Luciano, ha messo a disposizione gli spazi per l’allestimento".