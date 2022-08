Sanremo: Filippo Graziani chiude Rock in the Casbah 2022 nel mito di papà Ivan, a San Costanzo è tutta una questione di eredità musicale (foto e video)

Atto finale per la 23ª edizione di Rock in the Casbah, quella del ritorno a casa, quella del nuovo abbraccio collettivo in piazza San Costanzo.

Il fil rouge dell’eredità musicale ha accompagnato l’intera serata con un viaggio attraverso generazioni di artisti che hanno passato il testimone a quella successiva.

Il palco è stato aperto dalla band 4centesimi guidata da Raffaele Arieta, zio di Luigi, in arte Cafiero, al quale ha ceduto la scena in una sorta di passaggio del testimone tra chi ha dato il via a tutto suonando in quella piazza per la prima volta nel 2001 e chi probabilmente ci suonerà per gli anni a venire.

Non servono ulteriori spiegazioni per ricostruire il legame familiare dell’headliner Filippo Graziani che ha portato nel cuore del centro storico di Sanremo il mito di papà Ivan suonando i suoi brani più iconici davanti a un pubblico capace di unire almeno due generazioni.

Un viaggio nel tempo intenso ed energico accompagnato dal fratello Tommaso alla batteria, un tributo collettivo nel 25° anno dalla morte di papà Ivan. Tutta la piazza ha cantato e ballato a dimostrazione di come le leggende sappiano unire anche a decenni di distanza e, soprattutto, dell’immenso valore di un tributo sentito dalla prima all’ultima nota.

Le interviste

L’eredità musicale è tutto e le storie salite sul palco di Rock in the Casbah ne sono la dimostrazione. In 23 anni sono passate da San Costanzo generazioni che hanno saputo tramandare a chi è arrivato dopo di loro l’amore per la musica e per il live. Solo così si coltiva una manifestazione che non smette di emozionare, che riempie la piazza per quattro sere l’anno ricordando a tutti che passione e professionalità sono al primo posto per la riuscita di un evento che abbia il sapore di casa. Quella casa che quest’anno Rock in the Casbah ha ritrovato dopo due anni di esilio forzato, che è sua da 23 anni e che è cresciuta insieme a lei, insieme alle generazioni di musicisti e appassionati che ne hanno fatto e ne faranno la storia.Appuntamento all’anno prossimo.