Bordighera: stasera la pianista ‘Venuta dalla Luna’ Veronica Rudian in concerto

Il locale ‘Birra e Salsedine’, sul lungomare Argentina a Bordighera, ospiterà questa sera alle 21.30 la pianista venuta dalla Luna Veronica Rudian​. L’ingresso è su prenotazione al numero +39 3203036123

Veronica, che è reduce dai successi dalle due recenti tappe del suo Tour LUCE di Roma e Gubbio, ha deciso nella sua piccola pausa di suonare nella sua Bordighera in questo nuovo locale sul lungomare della sua città, regalando a tutti i Bordigotti e Turisti la sua musica. Tenendo presente che l'unica tappa ufficiale Ligure del suo Tour sarà ad Albenga il prossimo 27 agosto in Piazza dei Leoni, per poi proseguire in altre città d’Italia.Sarà un'occasione unica per ascoltare le sue saudenti note e composizioni e non mancheranno alcune sorprese fuori dal suo repertorio.

“La musica è pace – afferma Rudian – e può pacificare l’anima ed i cuori. È il mio rifugio, un luogo sicuro dove ritrovarmi, dove sono certa di essere compresa. La musica è anche magia, qualsiasi nota, vibrando, ha in sé colore che si diffonde in onde energetiche e magiche. Ogni singola nota tocca l’anima in modo diverso, regalandoci un caleidoscopio di emozioni che non posso non condividere con chiunque lo desideri, questa è la mia missione”.