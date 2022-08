Sparano razzi di segnalazione per gioco: sopralluogo di vigili del fuoco e guardia costiera a Bordighera

Alcuni razzi di segnalazione sono stati sparati ieri sera tra Bordighera e Vallecrosia. Il tutto è stato ripreso anche in un video e in men che non si dica sono arrivate anche numerose chiamate ai Vigili del Fuoco che ha allertato la Guardia Costiera. Da un sopralluogo non sono state riscontrate imbarcazioni in difficoltà. L'ipotesi più probabile è che qualcuno, non è chiaro se in mare o dalla costa, abbia sparato questi razzi, sebbene sia vietato se non per segnalare situazioni di effettiva richiesta di aiuto.