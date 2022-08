Santo Stefano al Mare: cade con lo scooter a Marina degli Aregai, 40enne portata in ospedale (Foto)

Questa sera, poco dopo le 20.30, cade con lo scooter per cause ancora in via d'accertamento sulla statale Aurelia all'altezza della Marina degli Aregai.

La donna, una 40enne, ha riportato una serie di lievi ferite in diverse parti del corpo ed è stata portata in ospedale per le cure del caso. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.