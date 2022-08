Sanremo: Polizia ferma autobus con a bordo un sospetto, l'uomo dà in escandescenze per strada e sulla pattuglia (FOTO)

Scene da film ieri al bivio per Poggio sull'Aurelia a Sanremo. Una pattuglia della polizia ha raggiunto di corsa una corriera della RT che si è subito fermata a lato strada. Gli agenti hanno poi fatto scendere dal mezzo un uomo che era in evidente stato confusionale.

L'allarme sarebbe scattato per alcuni disordini commessi poco prima all'altezza del parcheggio del Carrefour di Bussana. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo sul mezzo pubblico ma alla vista delle divise il soggetto ha iniziato a dare in escandescenze ed è stato necessario immobilizzato con la forza. Il tutto si è svolto sotto gli occhi attoniti delle persone ferme al semaforo che regola il traffico per La Vesca.

Una volta fatto entrare nella pattuglia l'individuo ha iniziato a dimenarsi fino a sfondare uno dei vetri posteriori del mezzo. Gli agenti sono riusciti a calmarlo e l'hanno portato al Commissariato per accertamenti. Non è scattato l'arresto ma la denuncia per il danneggiamento e la resistenza.