Rocchetta Nervina: ragazza cade mentre fa canyoning, mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi a Rocchetta Nervina dove una ragazza è rimasta ferita mentre faceva canyoning. La zona è particolarmente impervia e lontana dalla strada, tanto che è stato necessario chiedere l'intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Per soccorrere la ragazza si è reso necessario anche l'elisoccorso. A breve Grifo procederà a trasferire la giovane in ospedale per accertamenti.