Isolabona: perde il controllo dell'auto sulla Sp 64, ferite due persone

Nel pomeriggio, grave incidente stradale sulla Sp 64 tra Isolabona e Castelvittorio. Stando a una prima ricostruzione un'auto si è scontrata violentemente contro un guardrail finendo poi contro il muro, per cause in fase d'accertamento e i due occupanti sono rimasti feriti.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e due ambulanze, una della Croce Verde Intemelia e l'altra di Sanremo Soccorso. In un primo momento è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, poi rientrato. Dopo una prima valutazione in loco i feriti sono stati trasportati via terra all'Ospedale di Sanremo per accertamenti.